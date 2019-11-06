Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Jasper, der Pinguin

Jasper als Bildhauer

Staffel 2Folge 14vom 06.11.2019
Joyn Plus
Jasper als Bildhauer

Jasper als BildhauerJetzt ohne Werbung streamen

Jasper, der Pinguin

Folge 14: Jasper als Bildhauer

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Bei einem Stadtbummel treffen Emma und Jasper einen Bildhauer, der gerade für den Park die Statue einer berühmten Sängerin meißelt. Wichtige Leute bekommen ein Denkmal, erklärt Emma. Jasper möchte auch so wichtig sein und zusammen mit seiner Freundin beginnt er, einen Pinguin aus Stein zu klopfen. Dadurch fühlt sich aber der Nachbar in seiner Mittagsruhe gestört. Emma meint, dass Statuen auch aus Gips gemacht werden, und Gipsstatuen können sehr lebendig aussehen. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Jasper, der Pinguin
Jasper, der Pinguin

Jasper, der Pinguin

Alle 2 Staffeln und Folgen