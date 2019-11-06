Jasper, der Pinguin
Folge 14: Jasper als Bildhauer
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Bei einem Stadtbummel treffen Emma und Jasper einen Bildhauer, der gerade für den Park die Statue einer berühmten Sängerin meißelt. Wichtige Leute bekommen ein Denkmal, erklärt Emma. Jasper möchte auch so wichtig sein und zusammen mit seiner Freundin beginnt er, einen Pinguin aus Stein zu klopfen. Dadurch fühlt sich aber der Nachbar in seiner Mittagsruhe gestört. Emma meint, dass Statuen auch aus Gips gemacht werden, und Gipsstatuen können sehr lebendig aussehen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment