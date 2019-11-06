Jasper auf SchatzsucheJetzt ohne Werbung streamen
Jasper, der Pinguin
Folge 15: Jasper auf Schatzsuche
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Eigentlich wollten Jasper und Emma schwimmen gehen, aber Emmas Wasserball ist unauffindbar. Stattdessen entdeckt Jasper einen Piratenhut und ein Stück Papier, das wie eine Schatzkarte aussieht. Sofort machen sich Emma und er auf Schatzsuche. Sie zählen ihre Schritte ganz genau und richten sich nach den Markierungen auf der Karte, doch am Ende stehen sie wieder in Emmas Garten. Ist dort etwa der Piratenschatz vergraben? Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0