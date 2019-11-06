Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Jasper, der Pinguin

Jasper auf Schatzsuche

Staffel 2Folge 15vom 06.11.2019
Joyn Plus
Jasper auf Schatzsuche

Jasper auf SchatzsucheJetzt ohne Werbung streamen

Jasper, der Pinguin

Folge 15: Jasper auf Schatzsuche

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Eigentlich wollten Jasper und Emma schwimmen gehen, aber Emmas Wasserball ist unauffindbar. Stattdessen entdeckt Jasper einen Piratenhut und ein Stück Papier, das wie eine Schatzkarte aussieht. Sofort machen sich Emma und er auf Schatzsuche. Sie zählen ihre Schritte ganz genau und richten sich nach den Markierungen auf der Karte, doch am Ende stehen sie wieder in Emmas Garten. Ist dort etwa der Piratenschatz vergraben? Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Jasper, der Pinguin
Jasper, der Pinguin

Jasper, der Pinguin

Alle 2 Staffeln und Folgen