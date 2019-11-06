Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasper, der Pinguin

Jasper und das Mosaik

Staffel 2Folge 21vom 06.11.2019
Jasper und das Mosaik

Jasper, der Pinguin

Folge 21: Jasper und das Mosaik

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Als Jasper ein Fischbild, das ihm Emma geschenkt hat, an die Wand hängen will, rutscht es aus dem Rahmen und fällt in seinen Wassereimer. Es ist nicht mehr zu retten. Jasper möchte gerne in der Stadt ein neues Bild kaufen, aber die sind entweder zu teuer oder man kann sie gar nicht kaufen, wie das schöne Fischmosaik an einer Hauswand. In einem Spielautomaten liegt zwischen vielen Teddys ein Plüschfisch. Den will Emma ihm zum Trost angeln. Nur ist das gar nicht so leicht, die beiden ziehen einen Teddy nach dem anderen, doch nie den Fisch. Aber vielleicht lässt sich da ja trotzdem etwas draus machen. Rechte: Your Family Entertainment

