Jasper, der Pinguin

Jasper beantragt die Kälte

Staffel 2Folge 22vom 06.11.2019
Joyn Plus
Jasper beantragt die Kälte

Jasper beantragt die KälteJetzt ohne Werbung streamen

Jasper, der Pinguin

Folge 22: Jasper beantragt die Kälte

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Jasper und Emma suchen einen kühlen, schattigen Platz zum Picknicken. Im Hotel mit der Klimaanlage dürfen sie nicht bleiben, und unter dem Baum auf dem Rathausplatz auch nicht, denn den Platz hat der Bürgermeister vermietet. Das ist ein sehr einflussreicher Mann, weiß Emma. Also stellt Jasper beim Bürgermeister einen Antrag auf mehr Kälte und weniger Sonnenschein. Das möchte der natürlich schon aus Rücksicht auf den Eismann nicht durchgehen lassen, aber mit einer speziellen Sondererlaubnis kann er Jasper trotzdem helfen. Rechte: Your Family Entertainment

Jasper, der Pinguin
Jasper, der Pinguin

Jasper, der Pinguin

