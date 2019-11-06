Jasper beantragt die KälteJetzt ohne Werbung streamen
Jasper, der Pinguin
Folge 22: Jasper beantragt die Kälte
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Jasper und Emma suchen einen kühlen, schattigen Platz zum Picknicken. Im Hotel mit der Klimaanlage dürfen sie nicht bleiben, und unter dem Baum auf dem Rathausplatz auch nicht, denn den Platz hat der Bürgermeister vermietet. Das ist ein sehr einflussreicher Mann, weiß Emma. Also stellt Jasper beim Bürgermeister einen Antrag auf mehr Kälte und weniger Sonnenschein. Das möchte der natürlich schon aus Rücksicht auf den Eismann nicht durchgehen lassen, aber mit einer speziellen Sondererlaubnis kann er Jasper trotzdem helfen. Rechte: Your Family Entertainment
