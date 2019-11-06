Jasper und der WackelzahnJetzt ohne Werbung streamen
Jasper, der Pinguin
Folge 3: Jasper und der Wackelzahn
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Emma hat einen Wackelzahn. Der muss unbedingt raus, damit der neue Zahn nachwachsen kann, aber vor dem Zahnarzt hat Emma furchtbare Angst. Jasper soll ihr helfen, den Zahn selbst zu ziehen, aber der traut sich auch nicht. Er hat eine ganze Menge Ideen, wie Emma den Zahn loswerden könnte, aber keine funktioniert so richtig. Gerade will Jasper den Eismann Paolo um Rat fragen und rennt ihm hinterher, als er auf einem Fisch ausrutscht und der Länge nach hinfällt. Emma muss so lachen, dass ihr der Milchzahn ganz von selbst herausfällt. Das bringt Jasper auf eine neue Idee. Rechte: Your Family Entertainment
