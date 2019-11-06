Jasper, der Pinguin
Folge 6: Jasper zaubert
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Im Park gibt ein Zauberer eine Vorführung. Jasper staunt nicht schlecht, als der Magier eine Serviette in ein echtes Kaninchen verwandelt. Das möchte er auch können. Zum Abschied schenkt ihm der Zauberer seinen Zauberstab. Daheim macht sich Jasper gleich daran, Servietten in Fische zu verwandeln, aber so richtig klappt das nicht. Emma langweilt sich ganz schön. Plötzlich liegt da wirklich ein Fisch - auf dem Stuhl, wo Emma die ganze Zeit gesessen hat. Und der Fisch redet auch noch mit Emmas Stimme. Jasper macht sich große Sorgen. Rechte: Your Family Entertainment
