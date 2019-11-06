Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Klinik am Alex

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Joyn Plus
Kopfsache

KopfsacheJetzt ohne Werbung streamen

Klinik am Alex

Folge 10: Kopfsache

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Stephan hat wichtige Unterlagen für eine OP zu Hause liegen lassen und bittet Luisa sie abzuholen. Die wird ungewollt Zeugin, wie sich Sophie mit dem Babysitter Lars vergnügt - unbemerkt verlässt sie die Wohnung. Luisa ist geschockt und weiß nicht, ob und wie sie Stephan die Wahrheit sagen soll. Auch ihre Schwester Anna, die sich auf den zynischen Jens eingelassen hat, bereitet ihr Sorgen. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Alex

Klinik am Alex

Alle 1 Staffeln und Folgen