Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Klinik am Alex
Folge 10: Kopfsache
43 Min.Ab 12
Stephan hat wichtige Unterlagen für eine OP zu Hause liegen lassen und bittet Luisa sie abzuholen. Die wird ungewollt Zeugin, wie sich Sophie mit dem Babysitter Lars vergnügt - unbemerkt verlässt sie die Wohnung. Luisa ist geschockt und weiß nicht, ob und wie sie Stephan die Wahrheit sagen soll. Auch ihre Schwester Anna, die sich auf den zynischen Jens eingelassen hat, bereitet ihr Sorgen. Rechte: Sat.1
Klinik am Alex
