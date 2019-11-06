Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Klinik am Alex
Folge 19: Gewissensfragen
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Liebe von Stephan und Luisa wird jetzt auch in der Klinik offiziell. Aber das schafft neue Probleme: Rehfeld sieht sich gezwungen, einzuschreiten ... Torsten Wagner, ein Arzt Anfang 40, hat bei sich Krebs diagnostiziert und kommt in die Klinik, um weitere Tests machen zu lassen. Solomon und Luisa entdecken auf dem CT, dass Torstens Leber voller Metastasen ist. Er hat nur noch wenige Monate zu leben. Den nahen Tod vor Augen, gesteht Torsten gegenüber Solomon eine Straftat. Rechte: Sat.1
