Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nur weil Luisa und Stephan offensichtlich glücklich sind, gibt sich Sophie noch lange nicht geschlagen: Sie liefert Emma einfach in der Klinik ab. Stephan soll sich um sie kümmern - schließlich ist sie auch seine Tochter ... Die Wissenschaftlerin Constanze Wilkens will sich die Gallenblase entfernen lassen. Bei der OP müssen die Ärzte feststellen, dass Constanze schwanger ist - mit 51! Jetzt steht sie vor der Frage, was es bedeutet, in dem Alter noch einmal Mutter zu werden. Rechte: Sat.1

