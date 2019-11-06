Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Alex

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
In Luisas Leben ist zurzeit so viel los, dass sie sich keine weiteren Gedanken über den Albtraum macht, der sie nachts aus dem Schlaf gerissen hat. Das mulmige Gefühl, mit dem sie am Morgen aufsteht, versucht sie wegzujoggen. Ein Versuch, der kläglich scheitert, denn sie muss einer zusammengebrochenen Läuferin erste Hilfe leisten. Die 30-Jährige wird mit Verdacht auf Herzinfarkt in die Klinik am Alex eingeliefert ... Rechte: Sat.1

