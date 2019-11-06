Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Klinik am Alex
Folge 6: Komm' näher
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Luisa sehnt sich danach, ihre Zwillingsschwester Anna nach ihrem Unfall wieder in die Arme zu schließen und den Streit hinter sich zu lassen, aber Anna ist nicht in der Lage, den entscheidenden Schritt auf Luisa zuzugehen. Unterdessen versteckt sich die Patientin Susanna vor ihrem frisch angetrauten Ehemann, nachdem eine verpatzte Schönheits-OP ihren Körper entstellt hat. Rechte: Sat.1
Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12