Love Child
Folge 2: Mordermittlung
44 Min.Ab 12
Martha ist in großer Trauer, nachdem sie Patty tot aufgefunden hat. Zusammen mit Viv versucht sie, den Grund für das Schicksal ihrer besten Freundin herauszufinden. Elena bekommt unterdessen Besuch von ihrem Bruder und schämt sich: Sie hat ihm weisgemacht, dass sie wegen einer Tuberkulose im Stanton House behandelt wird. Jetzt weiß ihr Bruder von ihrer Schwangerschaft und das bereitet ihr große Sorgen ...
Love Child
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
12
Copyrights:© xSparks Networks (AKA: Eccho Rights)