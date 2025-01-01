Zum Inhalt springenBarrierefrei
Love Child

Staffel 4Folge 2
Folge 2: Mordermittlung

44 Min.Ab 12

Martha ist in großer Trauer, nachdem sie Patty tot aufgefunden hat. Zusammen mit Viv versucht sie, den Grund für das Schicksal ihrer besten Freundin herauszufinden. Elena bekommt unterdessen Besuch von ihrem Bruder und schämt sich: Sie hat ihm weisgemacht, dass sie wegen einer Tuberkulose im Stanton House behandelt wird. Jetzt weiß ihr Bruder von ihrer Schwangerschaft und das bereitet ihr große Sorgen ...

