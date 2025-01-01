Love Child
Folge 8: Falsche Versprechen
42 Min.Ab 12
Dr. Faber hat sich eine Anstellung in Joans Krankenhaus verschafft. Er will sie allerdings noch immer davon überzeugen, mit ihm nach London zu ziehen. Debbie entdeckt unterdessen den Vater ihres ungeborenen Babys in der Klinik. Er ist in Begleitung seiner Frau. Der junge Mann hat ihr stets versprochen, sich von seiner Ehefrau zu trennen, doch Debbie kommen langsam Zweifel.
Love Child
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
12
© xSparks Networks (AKA: Eccho Rights)