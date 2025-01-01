Zum Inhalt springenBarrierefrei
Love Child

Falsche Versprechen

Staffel 4Folge 8
Falsche Versprechen

Love Child

Folge 8: Falsche Versprechen

42 Min.Ab 12

Dr. Faber hat sich eine Anstellung in Joans Krankenhaus verschafft. Er will sie allerdings noch immer davon überzeugen, mit ihm nach London zu ziehen. Debbie entdeckt unterdessen den Vater ihres ungeborenen Babys in der Klinik. Er ist in Begleitung seiner Frau. Der junge Mann hat ihr stets versprochen, sich von seiner Ehefrau zu trennen, doch Debbie kommen langsam Zweifel.

