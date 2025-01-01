Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 9
Love Child

Folge 9: Die fehlende Akte

43 Min.Ab 12

Nachdem Debbie von der Liebe ihres Lebens enttäuscht wurde, lässt sie ihre Wut darüber an ihren Freundinnen aus. Als sie dann auch noch von ihrem Vater versetzt wird, fühlt sie sich vollkommen allein gelassen. Joan erhält in der Zwischenzeit den Autopsiebericht ihrer kleinen Tochter. Dieser bringt jedoch nicht die erhofften Antworten, sondern wirft nur weitere Fragen auf.

