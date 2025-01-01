Love Child
Folge 9: Die fehlende Akte
43 Min.Ab 12
Nachdem Debbie von der Liebe ihres Lebens enttäuscht wurde, lässt sie ihre Wut darüber an ihren Freundinnen aus. Als sie dann auch noch von ihrem Vater versetzt wird, fühlt sie sich vollkommen allein gelassen. Joan erhält in der Zwischenzeit den Autopsiebericht ihrer kleinen Tochter. Dieser bringt jedoch nicht die erhofften Antworten, sondern wirft nur weitere Fragen auf.
Alle Staffeln im Überblick
Love Child
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© xSparks Networks (AKA: Eccho Rights)