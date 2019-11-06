Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8: Mord unter anderen Umständen

82 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

McBride verteidigt Tom, einen ehemaligen Marine und Kriegshelden, der angeklagt ist, seine schwangere Frau und sein ungeborenes Kind erstochen zu haben. Alle Indizien sprechen gegen den Soldaten. Auch McBride ist nicht von dessen Unschuld überzeugt, bis er herausfindet, dass Tom eine Affäre hatte. Nur die Aussage seiner Geliebten kann ihm jetzt noch helfen. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

