Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Erbsensuppe

Kabel Eins
Folge vom 02.05.2016
Erbsensuppe

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 02.05.2016: Erbsensuppe

44 Min.
Folge vom 02.05.2016
Ab 6

Für Mike Süsser und sein Juryteam dreht sich in Hamburg dieses Mal alles um die Erbse, genauer gesagt um Erbsensuppe in verschiedensten Variationen. Ein typisch norddeutsches Gericht. Doch wo gibt es die beste? Um sie zu küren, besuchen sie "Lütt Frida's Kombüse", den "Treffpunkt Bock Imbiss" sowie das "La Chance" in der Hamburger Neustadt. Wer wird diesmal geschmacklich überzeugen und den begehrten Siegerteller an sich reißen?

