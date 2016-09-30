Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heute: Couscous

Kabel Eins Folge vom 30.09.2016
Folge vom 30.09.2016: Heute: Couscous

45 Min. Ab 6

Couscous wie aus Tausendundeiner Nacht? Drei Lokale aus Essen treten an, um unseren Experten Studi mit ihren Couscous-Variationen zu überzeugen. Julia möchte mit ihrem Couscous im nostalgischen "Café Augenblick" für langanhaltenden Genuss sorgen. Im "Arabesque" will Chef Kassim mit seinem Team der Jury einen echten Gaumenschmaus schaffen. Senay hofft, dass ihr "Café 1" im Wettstreit um den besten Couscous am Ende die Pole Position einnehmen kann.

