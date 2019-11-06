Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
MP4orce
Folge 13: Angriff aus dem Mikrokosmos
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Der "Angriff aus dem Mikrokosmos" und die Naniten drohen die reale Welt in Tenebrous virtuelles Königreich zu transformieren - von innen heraus. Cooder, Kayce, Laylen und Benny müssen als MP4ORCE eingreifen und das verhindern.
Genre:Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment