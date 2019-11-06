Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

MP4orce

RiCStaffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Insektoiden-Dämmerung

Insektoiden-DämmerungJetzt ohne Werbung streamen

MP4orce

Folge 7: Insektoiden-Dämmerung

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Tenebrous beabsichtigt, eine Insektenarmee auf Fidelity loszulassen, um die Bewohner der Stadt in einer virtuellen Bienenwabe zu versklaven. Cooder, Kayce, Laylen und Benny müssen zum Tetragon und als MP4ORCE ins Spiel eingreifen.

Alle Staffeln im Überblick

MP4orce
RiC

MP4orce

Alle 1 Staffeln und Folgen