Staffel 5Folge 37vom 14.03.2024
Naruto
Folge 37: Die Mission Zukunft beginnt!
22 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Seimei steht kurz davor, Gaaras Chakra mithilfe des Monsters Shukaku aufzunehmen, als sich Gaara daran erinnert, dass man für seine Freunde alles geben muss. Daraufhin besinnt er sich seiner eigenen Kräfte und kann Shukaku zurückdrängen.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media