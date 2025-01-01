Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
neXt

Übernahme

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
Joyn Plus
Übernahme

ÜbernahmeJetzt ohne Werbung streamen

neXt

Folge 3: Übernahme

43 Min.Ab 12

LeBlanc und Shea reisen nach New Hampshire, um den verschwundenen Server zu finden. Die Spur führt zu einer Firma, die von Richard Pearish, einem alten Freund von LeBlanc, geleitet wird. Pearish gewährt den beiden freien Zugang zu den Systemen, doch es scheint alles in Ordnung zu sein. LeBlanc kommt das allerdings seltsam vor, sodass er sich am Abend gemeinsam mit Shea noch mal in die Räume des Unternehmens schleicht ...

Alle Staffeln im Überblick

neXt
ProSieben FUN
neXt

neXt

Alle 1 Staffeln und Folgen