neXt
Folge 3: Übernahme
43 Min.Ab 12
LeBlanc und Shea reisen nach New Hampshire, um den verschwundenen Server zu finden. Die Spur führt zu einer Firma, die von Richard Pearish, einem alten Freund von LeBlanc, geleitet wird. Pearish gewährt den beiden freien Zugang zu den Systemen, doch es scheint alles in Ordnung zu sein. LeBlanc kommt das allerdings seltsam vor, sodass er sich am Abend gemeinsam mit Shea noch mal in die Räume des Unternehmens schleicht ...
Alle Staffeln im Überblick
neXt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television