Pettersson und Findus

Staffel 1Folge 5vom 25.11.2019
Aufruhr im Gemüsebeet

Folge 5: Aufruhr im Gemüsebeet

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Eigentlich ist es doch ganz einfach, ein Gemüsebeet einzusäen. Aber Pettersson hat nicht mit denen gerechnet, die ihm einen Strich durch die Rechnung machen: Erst vergräbt Findus Fleischbällchen, weil er möchte, dass daraus Bulettenbäume wachsen. Dann wühlen sich die Hennen durchs Beet und suchen frische Würmer. Als schließlich noch Gustavssons Schwein die frisch gesetzten Kartoffeln auffrisst, platzt Pettersson der Kragen. Findus soll Wache schieben und auf das Gemüsebeet aufpassen. Rechte: Kontor New Media

