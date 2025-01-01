Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scott & Bailey

Bruderzwist

Staffel 4Folge 2
Bruderzwist

Scott & Bailey

Folge 2: Bruderzwist

47 Min.Ab 12

Rachel tritt ihre neue Stelle als Sergeant an. Sie ahnt nicht, dass ihre Freundin Janet für die Beförderung vorgesehen war und sie abgelehnt hat. Der Fund einer Leiche sorgt derweil für große Aufregung. Bei Ermittlungen wird in einer Kiesgrube eine tote Frau entdeckt. Wie sich herausstellt, gilt das Opfer seit über 20 Jahren als vermisst. Es wurde offenbar in einer Gefriertruhe gelagert und erst kürzlich in der Grube versenkt.

