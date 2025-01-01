Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Spreadsheet

Rockstars & Clutterjunk

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7
Joyn Plus
Rockstars & Clutterjunk

Rockstars & ClutterjunkJetzt ohne Werbung streamen

Spreadsheet

Folge 7: Rockstars & Clutterjunk

25 Min.Ab 12

Lauren versucht, ihre einsame Arbeitskollegin Ange zu verkuppeln und so landen die beiden unverhofft auf einer fragwürden Party. Am nächsten Morgen ist Ange verschwunden und Lauren wacht mit einem Kater in einem fremden Wohnzimmer auf - ohne zu wissen, wie sie dort hingekommen ist. Als sie schließlich nach Hause kommt, stellt sie fest, dass dort plötzlich unzählige Dinge fehlen ...

Alle Staffeln im Überblick

Spreadsheet
SAT.1 emotions
Spreadsheet

Spreadsheet

Alle 1 Staffeln und Folgen