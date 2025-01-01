The Luminaries
Folge 2: Aurora
52 Min.Ab 12
Anna arbeitet inzwischen im Glückssalon der Wahrsagerin Lydia. Sie erfährt von einem intriganten Plan, den ihre Chefin mit ihrem Liebhaber Francis Carver ausheckt. Zusammen wollen die beiden Lydias Ehemann Crosbie Wells um seinen Goldfund bringen, den er kürzlich auf der Südinsel gemacht hat. Emery macht sich derweil auf die Suche nach Anna. Carver lockt ihn auf eine falsche Fährte und macht ihm weiß, dass Anna sich in den Goldfeldern aufhält.
Alle Staffeln im Überblick
The Luminaries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mini-Serie
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited