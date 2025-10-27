Tokyo Vice
Folge 3: Old Law, New Twist
53 Min.Ab 12
Als eine Auseinandersetzung zwischen Hayama und Samantha in ihrem Club zu eskalieren droht, greift Masa schlichtend ein, weil Sato nichts gegen den streitsüchtigen Gast unternehmen will. Jake erzählt Misaki unterdessen von einer Einladung zu einer wichtigen Veranstaltung. Er würde am liebsten zu ihrer Beziehung stehen, doch Misaki bittet ihn um Geduld.
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season