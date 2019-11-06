Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
U.B.O.S.
Folge 11: Cassandra die Siebte
22 Min.
Lucrezia und Borge haben herausgefunden, dass Cassys Urgroßtante Cassandra die Siebte als Verräterin verbannt wurde. Das freut die Zwillinge diebisch. Könne sie Cassy doch endlich eis auswischen. Auf der Spurensuche nach ihrer Urgroßtante reist Cassy mit ihren Freunden und Ubos ins Erdinnere. Pompt treffen sie auf die ahnungslose und sehr unfreundliche Cassandra. Macht sie tatsächlich gemeinsame Sache mit Zarlak? Der Bösewicht wittert seine Chance, UBOS in die Finger zu bekommen. Rechte: Your Family Entertainment
