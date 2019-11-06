Zum Inhalt springenBarrierefrei
U.B.O.S.

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Im Reich des Schattendiebs

U.B.O.S.

Folge 12: Im Reich des Schattendiebs

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Zauberschule Vonderland schmeißt einen Schulball. Gus und Cassy wetteifern um die erste Verabredung. Cassy angelt sich einen süßen Mortie-Jungen. Doch dann stiehlt jemand die Schatten von Gus und Cassy. Das hat Folgen: die beiden werden total verrückt und verlieren jede Vernunft. Nur Verne blickt noch durch. Er muss mit den beiden Blödelbeuteln ins Erdinnere reisen, um ihre Schatten von Zarlak zurückgewinnen. Ob das gut geht? Rechte: Your Family Entertainment

