Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Das Dimensionen-PortalJetzt ohne Werbung streamen
U.B.O.S.
Folge 14: Das Dimensionen-Portal
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Im Unterricht bekommen Gus, Verne und Cassy eine spannende Hausaufgabe: Sie sollen einen Schrumpf-Drink herstellen. Gus haut total daneben und kauft sich heimlich eine Fertigmischung - ein Unding! Cassy und Verne sind einer Kobold-Einbrecherbande auf der Spur. Sie reisen ins Reich der Kobolde um dem Treiben endlich ein Ende zu machen. Hier machen sie eine wichtige Entdeckung: Zwei Gauner haben einen Dia-Projektor gebaut. Mit ihm kann man durch die verschiedenen Welten reisen. Nicht nur die drei Freunde, sondern auch der fiese Zarlak möchten diesen tollen Apparat haben. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
U.B.O.S.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment