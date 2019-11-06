Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

U.B.O.S.

Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Dimensionen-Portal

Das Dimensionen-PortalJetzt ohne Werbung streamen

U.B.O.S.

Folge 14: Das Dimensionen-Portal

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Im Unterricht bekommen Gus, Verne und Cassy eine spannende Hausaufgabe: Sie sollen einen Schrumpf-Drink herstellen. Gus haut total daneben und kauft sich heimlich eine Fertigmischung - ein Unding! Cassy und Verne sind einer Kobold-Einbrecherbande auf der Spur. Sie reisen ins Reich der Kobolde um dem Treiben endlich ein Ende zu machen. Hier machen sie eine wichtige Entdeckung: Zwei Gauner haben einen Dia-Projektor gebaut. Mit ihm kann man durch die verschiedenen Welten reisen. Nicht nur die drei Freunde, sondern auch der fiese Zarlak möchten diesen tollen Apparat haben. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

U.B.O.S.

U.B.O.S.

Alle 1 Staffeln und Folgen