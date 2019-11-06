Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Der Schleier der IllusionJetzt ohne Werbung streamen
U.B.O.S.
Folge 19: Der Schleier der Illusion
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Vonderland ist in Gefahr. Ganz plötzlich verschwindet die Tarnung des alten Schlosses. Die Menschen können Vonderland sehen. Die Schuldirektorin Miss Crystalgazer tut so, als seien die sichtbaren Schlosstürme Halloween-Dekoration. Die Morties glauben ihr. Um die unvorstellbare Katastrophe abzuwenden, reisen Verne, Cassy und Gus ins Reich der Illusionen vom Zauberer Magus. Der wollte sich vor Zarlak retten und hat alle Verschleierungsmächte für sich selbst genutzt. Wenn die drei Zauberschüler ihre Mächte vereinigen, könnten sie Zarlaks Sieg verhindern. Vorher gibt es aber noch eine entscheidende Entdeckung. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
U.B.O.S.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment