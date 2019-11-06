Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Eine Schule im DornröschenschlafJetzt ohne Werbung streamen
U.B.O.S.
Folge 21: Eine Schule im Dornröschenschlaf
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Schlaf Schlösslein, schlaf...Vonderland wurde verzaubert. Die ganze Schule ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Nur Verne, Cassy und Gus waren in der Nacht auf Tour und haben nichts mitbekommen. Doch wer steckt dahinter? Es sind die zwei bösen Zwerge Jingo und Wingo. Beide wurden verbannt und haben nur alle 100 Jahre einen Tag "Ausgang". Diesmal wollen die zwei unbedingt den Bann brechen und wieder frei sein. Cassy, Gus und Verne bleibt nur eine Chance: Sie müssen das Geheimnis um die Internats-Uhr lüften und sie wieder zum Laufen bringen. Sonst heißt es 100 Jahre Dornröschenschlaf für Vonderland! Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
U.B.O.S.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment