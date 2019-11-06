Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
U.B.O.S.
Folge 24: Gus im Glück
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Gus hat eine unglaubliche Glückssträhne. Alles gelingt ihm, und in seinem Rausch macht er sogar Cassy die Position als Kapitän der Flugscooter-Cross-Mannschaft streitig. Der Kobold Flaherty taucht wieder auf und berichtet von dem Verlust eines Topfes voll Gold, der seinem König Niall gestohlen wurde. Dieser Topf voll Gold, der am Ende eines Regenbogens steht, ist die Quelle des sagenhaften Glücks der Kobolde. Die Drei machen sich mit UBOS auf den Weg in die achtzehnte Ebene. Dort finden sie tatsächlich den Schatz, der von Zarlak im Wermut-Verlies als Köder versteckt wurde... Rechte: Your Family Entertainment
Copyrights:© Your Family Entertainment