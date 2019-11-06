Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Die Herren der MeereJetzt ohne Werbung streamen
U.B.O.S.
Folge 26: Die Herren der Meere
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Nachdem Gus nach seiner missratenen Zwischenprüfung das Weite sucht und andeutet, mit dem Geisterschiff von Käptain Selkar in See zu stechen, gerät Cassy bei der Suche nach ihm in Gefahr. Sie wird am Mittelpunkt des Meeres gefangen gehalten und lernt dort den "Kelpie" Shimmaryn kennen, einen sagenhaften Meerestitanen in Pferdegestalt. In der Zwischenzeit stellt Verne jedoch fest, dass Gus sich gar nicht auf dem Schiff befindet. Gemeinsam mit UBOS macht er sich auf die Suche nach Cassy zum Mittelpunkt des Meeres. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
U.B.O.S.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment