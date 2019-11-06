Zum Inhalt springenBarrierefrei
U.B.O.S.

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Die verlorenen Kobolde

U.B.O.S.

Folge 7: Die verlorenen Kobolde

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Lucrezia und Borge zwingen den kleinen Kobold Flaherty zu einer fiesen Tat: Er soll ihnen helfen, ihre erzrivalin Cassy beim Flug-Scooter-Rennen zu schlagen. Doch Flaherty will das gar nicht. Aber die Zwillinge drohen mit schlimmen Folgen. Denn Zarlak hält das Volk der Kobolde gefangen, zu dem auch Flaherty gehört. Als sich Cassy und Flaherty treffen, reisen sie gemeinsam zur Mitte der Erde. Sie wollen die Kobolde befreien. Verne, Gus und UBOS suchen Cassy und geraten in eine Falle von Zarlak! Rechte: Your Family Entertainment

