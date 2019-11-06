Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
U.B.O.S.
Folge 8: Bücher ohne Wörter
Der neue Bibliothekar Begelboyce ist ein echter Geschichten-Opa. Gus und Cassy finden Begelboyce und seine haarsträubenden Erlebnisse ebenso spannend wie lustig. Nur Verne traut dem Alten nicht. Er hat beobachtet, wie Begelboyce in der Schulbibliothek den Inhalt eines komplettes Buches aufsog und danach löschte. Zarlak hat davon Wind bekommen und will Begelboyces dazu nutzen, UBOS unschädlich zu machen. Zarlak schickt seine Ratfinkles Snerrat und Rowce nach Begelboyce aus. Als Cassy und Gus endlich erkennen, dass Vernes Geschichten über den Bibliothekar stimmen, ist es schon beinahe zu spät... Rechte: Your Family Entertainment
