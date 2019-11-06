Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 1: Die spektakulärsten Fälle
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Spanner Michael beobachtet regelmäßig heimlich eine Prostituierte, die schließlich ermordet wird - laut Michael von einem Freier. Doch der beschuldigt wiederum den Spanner, die Frau getötet zu haben. In einem anderen Fall wird Freier Lothar Krüger tot und mit zertrümmerten Genitalien gefunden. Ist eine Prostituierte dafür verantwortlich, oder vielleicht seine Ehefrau? Rechte: Sat.1 Gold
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold