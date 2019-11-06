Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 6 vom 06.11.2019
Folge 6: Tödliche Familienstreitigkeiten

45 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 12

Diesmal haben es Niedrig und Kuhnt mit Streitigkeiten in der Familie zu tun, die tödlich enden. Ein junger Autist wird verdächtigt, seinen Stiefvater ermordet zu haben. Und eine tyrannische Oma erleidet bei einem Wohnungsbrand schwere Rauchvergiftungen. Wer hat das Feuer gelegt? Rechte: Sat.1 Gold

SAT.1 GOLD

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

