Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Wir müssen reden

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Ergebnis

Das ErgebnisJetzt ohne Werbung streamen

Wir müssen reden

Folge 1: Das Ergebnis

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Die alleinerziehende Mutter Annette Pfeiffer und ihre beste Freundin Cordula van Grooten, Assistentin in einem Hörbuchverlag, nehmen zum ersten Mal im Restaurant 'Trinachria' Platz. Erst kürzlich sind Annette und ihr Sohn Felix direkt darüber eingezogen. Dass sie ins 'Trinachria' gehen, hat einen einfachen Grund: Annettes Babyphone reicht nicht weiter. Und schon beim ersten Treffen geht es um ein überraschendes Ergebnis, dass Cordulas Familienplanung auf den Kopf stellt ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Wir müssen reden

Wir müssen reden

Alle 1 Staffeln und Folgen