Nach einer wahren Geschichte: Als sich Jessica in Danny verliebt, ahnt sie noch nicht, auf was sie sich einlässt. Denn er verbirgt Geheimnisse und Traumata.
Der Film Dem Horizont so nah basiert auf einer wahren Geschichte. Im gleichnamigen, semi-autobiographischen Roman verarbeitet Autorin Jessica Koch ihr Leben als junge Frau und ihre erste große Liebe. Die Danny-Trilogie umfasst zwei weitere, sehr erfolgreiche Bücher.
Das erste Buch ist für die Leinwand adaptiert worden und im Oktober 2019 kam der Film ins Kino. Mit Luna Wedler, Luise Befort und Jannik Schümann sind echte Stars in den Hauptrollen. Außerdem konnte Regisseur Tim Trachte Frederick Lau für eine große Nebenrolle gewinnen.
Eine folgenreiche Begegnung
Die emotionale Geschichte von Danny und Jessica beginnt auf einem Rummel, auf welchen sie sich gleich mehrmals zufällig über den Weg laufen. Jessica, dargestellt von Luna Wedler, hat zwar Geburtstag, muss aber erfahren, dass ihre beste Freundin nach Berlin zieht, um Modedesignerin zu werden. Jessica hingegen steigt ins Catering-Unternehmen ihrer Eltern ein. Nicht gerade das, was sie sich für ihr noch junges Leben gewünscht hat. Die Begegnung mit Danny, gespielt von Jannik Schümann, scheint ein Lichtblick - ist ein Leben auf dem Land vielleicht doch gar nicht so schlecht? Ihre Avancen blockiert er jedoch galant.
Danny ist offensichtlich perfekt: er sieht nicht nur unglaublich gut aus, er scheint auch unglaublich gut zu verdienen. Als Jessica im Club zu viel trinkt, ist Danny zufällig auch vor Ort. Wie ein echter Gentleman rettet er sie vor den plumpen Flirtversuchen eines Klassenkameraden. Mit seinem Mercedes will er sie nach Hause bringen. Weil sie zu betrunken ist, darf sie bei ihm in der Wohnung bleiben. Einzig seine beste Freundin Tina, gespielt von Luise Belfort, ist kein Fan von ihr. Ist sie etwa eifersüchtig? Jessica wird nicht schlau aus Dannys und Tinas Verhalten, die extrem vertraut miteinander sind und sogar manchmal in einem Bett schlafen.
Dunkle Geheimnisse?
Trotzdem scheint klar zu sein: Danny Taylor ist ein Mensch, der einer Frau die Welt zu Füßen legen würde. Warum also achtet er so sehr darauf, Jessica nicht zu nah zu kommen? Immer bleibt er auf Distanz zu ihr.
Bald darauf ist Jessica Koch für das Catering bei einem Fotoshooting verantwortlich. Dort sieht sie niemand Geringeren als Danny vor der Kamera. Wirklich alles scheint ihm leicht zu fallen. Als er sie - endlich!- auf ein Date einlädt, verliebt sie sich Hals über Kopf in ihn.
Danny ist nicht nur ein erfolgreiches Model, sondern blickt auch noch einer vielversprechenden Zukunft als Kickboxer entgegen. Sein ehrgeiziger Trainer, dargestellt von Frederick Lau, spornt ihn zu Höchstleistungen an. Doch langsam schöpft Jessica Verdacht. Denn irgendwas stimmt mit Danny nicht.
Sobald Jessica Fragen zu Dannys Vergangenheit oder Familie stellt, wird er sehr einsilbig. Welches dunkle Geheimnis verbirgt er? Schafft Jessica es, Dannys Vertrauen zu gewinnen? Statt seiner Eltern sitzt nämlich sein Betreuer Jörg, gespielt von Denis Moschitto aus dem Jugendheim auf der Tribüne. Danny und Jörg haben ein enges Verhältnis. Aber wo sind Dannys Eltern?
Als Jessica glaubt, rein gar nichts über ihren neuen Freund zu wissen, erzählt Danny ihr von seiner Vergangenheit. Und wieso seine Beziehung zu Tina so besonders ist. Auf einmal ist Dannys Welt überhaupt nicht mehr heil, wie es zunächst den Anschein hatte. Danny vertraut sich zum ersten Mal einer Frau an - aber kann ihre noch junge Liebe das aushalten? Dannys Kindheit war nicht nur extrem traumatisch, er ist auch unheilbar krank. Die ganze Zeit über hat Jessica nichts geahnt. Und auch Tina hat eine schlimme Geschichte erlebt.
Jessicas Mutter, dargestellt von Victoria Mayer, steht ihrer Tochter so gut es geht zur Seite. Anders als Jessicas Vater, der die vermeintlich tiefen Gefühle seiner Tochter überhaupt nicht nachvollziehen kann. In seinen Augen sollte sie sich auf ihre Zukunft und ihr Leben konzentrieren. Aber das Schicksal ist ein mieser Verräter. Danny Taylor und Jessica Koch bleibt nicht mehr viel Zeit. Dannys Krankheit schreitet unaufhaltsam voran. Statt an den nicht leichten Umständen zu zerbrechen, sind Jessica und Danny dem Horizont so nah, wie nie zuvor.
Ein romantischer Film mit unerwarteter Ernsthaftigkeit. Hast du Lust auf einen Film über eine tiefe Freundschaft, die erste große Liebe und andere erste Male? Dass die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht, macht den Film noch emotionaler. Besetzt mit tollen Stars, ist das Buch perfekt fürs Kino umgesetzt worden. Schaue jetzt den ersten Teil der Danny-Trilogie Dem Horizont so nah auf Joyn.