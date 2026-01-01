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Geheimprojekt Skunk Works - Rätselhafte Flugzeugschmiede

Geheimprojekt Skunk Works - Rätselhafte Flugzeugschmiede

85 Min.Ab 12
Kabel Eins Doku85 Min.Ab 12
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Geheimprojekt Skunk Works - Rätselhafte Flugzeugschmiede

Geheimprojekt Skunk Works - Rätselhafte Flugzeugschmiede

Beim Geheimprojekt "Skunk Works" handelt es sich um eine Luft- und Raumfahrt-Einheit, verantwortlich für die innovativsten Flugmaschinen der jüngeren Geschichte - unter ihnen die U2, die SR-71 Blackbird sowie der teuerste Tarnkappenbomber der Welt.

Genre:
Dokumentation
Produktion:
US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© A&E Television Networks, LLC