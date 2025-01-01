Lenßens großer Shopping-Check - Alles, was Recht ist!
Lenßens großer Shopping-Check - Alles, was Recht ist!
Wann beginnt eigentlich die 14-Tages-Rückgabe-Frist bei einer Internet-Bestellung: Wenn die Ware beim Nachbarn oder in der Packstation ankommt? Oder wenn Sie sie in Ihren Händen halten? Kultanwalt Ingo Lenßen sagt den Zuschauer*innen, was ihr gutes Recht ist. Und Sie werden beim großen Shopping-Check nicht nur bei der 14-Tages-Rückgabe-Frist staunen ...
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
