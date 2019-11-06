Zum Inhalt springenBarrierefrei
18 - Allein unter Mädchen

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Die Willkommens-Party

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Bei einer Willkommensparty sollen die Neuen genauer unter die Lupe genommen werden. Per Mehrheitsentscheidung wird kurzerhand beschlossen, dass Jo, Leo, Maus und Toby Kuchen backen und alkoholfreie Pfirsichbowle ansetzen sollen. Rechte: ProSieben

