Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Die Willkommens-PartyJetzt ohne Werbung streamen
18 - Allein unter Mädchen
Folge 2: Die Willkommens-Party
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Bei einer Willkommensparty sollen die Neuen genauer unter die Lupe genommen werden. Per Mehrheitsentscheidung wird kurzerhand beschlossen, dass Jo, Leo, Maus und Toby Kuchen backen und alkoholfreie Pfirsichbowle ansetzen sollen. Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
18 - Allein unter Mädchen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze
Altersfreigabe:
0