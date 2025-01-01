18 - Allein unter Mädchen
2 Staffeln
Im Mädcheninternat Heiligendorf ist die Würde der Schülerinnen das höchste Gut, so die Tafel in der Eingangshalle. Zum Entsetzen der Direktorin Dr. Mensendiek soll Heiligendorf nun auch für Jungs geöffnet werden. Doch mit Jo, Maus, Toby und Leo hat die Internatsleiterin nicht ganz pflegeleichte Exemplare erhalten. Sie will den zweifelhaften Ruf der Neuzugänge nutzen, um sie so schnell wie möglich wieder loszuwerden - aber die vier lassen sich so schnell nicht unterkriegen.
Genre:Comedy, Romanze