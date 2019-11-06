Zum Inhalt springenBarrierefrei
18 - Allein unter Mädchen

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Intimsphären

Folge 7: Intimsphären

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Weil im Internat einige Bäder dringend sanierungsbedürftig sind, müssen die Schüler in andere Badezimmer ausweichen. Das führt zu Verwirrungen: Toby bekommt einen Heidenschreck, als Ann-Kristin plötzlich vor ihm steht, gerade als er unter die Dusche will ... Rechte: ProSieben

