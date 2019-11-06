Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
VaterschaftenJetzt ohne Werbung streamen
18 - Allein unter Mädchen
Folge 8: Vaterschaften
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Im Bio-Unterricht wird die Fortpflanzung der Schnecken besprochen. Catharina wird schlecht, und sie stürmt aus dem Klassenzimmer. Ihre Freundinnen vermuten, dass weniger die Weichtiere der Grund für die Übelkeit sind ... Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
18 - Allein unter Mädchen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze
Altersfreigabe:
0