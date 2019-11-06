Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
18 - Allein unter Mädchen
Folge 8: Der Glaube an sich
Folge vom 06.11.2019
Rosa muss das Internat verlassen, da ihr Vater seit drei Monaten nicht mehr gezahlt hat! Rosa ist am Boden zerstört. Mathearbeit bei Steigenberger. Maus hat keinen Plan und gibt ein leeres Blatt ab. Doch wie durch ein Wunder werden die Arbeiten durch ein Unwetter vernichtet und Maus so gerettet. Rosa hat inzwischen herausgefunden, dass ihr Vater, diese treulose Tomate, mit seiner neuen Flamme irgendwo in Indien hockt und nicht nur die Überweisung, sondern anscheinend sogar seine Tochter vergessen hat ... Rechte: ProSieben
18 - Allein unter Mädchen
