Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Albert, der 5. Musketier

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die neue Kutsche

Die neue KutscheJetzt ohne Werbung streamen

Albert, der 5. Musketier

Folge 3: Die neue Kutsche

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Als sich Herzog Buckingham in die Königin verknallt, faßt er einen kühnen Plan: Bei einem Kostümball will er sich als Gorilla verkleidet ins Schloß einschleichen. Dies wiederum will sich Richelieu zunutze machen. Er sorgt dafür, daß der König die Königin und den Affen erwischt. Pech, daß ein echter Gorilla aus einem Zirkus ausgebrochen ist - und sich ins Schloß verirrt hat. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Albert, der 5. Musketier

Albert, der 5. Musketier

Alle 1 Staffeln und Folgen