Albert, der 5. Musketier

Frankreich, 1625: Kardinal Richelieu und die hinterlistige Milady de Winter versuchen, die Macht an sich zu reißen. Das ist nicht schwierig, denn der König ist verwöhnt, leichtgläubig und politisch ziemlich naiv. Gott sei Dank steht ihm eine ebenso schöne wie umsichtige Königin zur Seite. Sie findet Unterstützung in den vier berüchtigten Musketieren. Doch auch deren Ruhm trügt: Sie brauchen immer öfter einen, der in ihrem Schatten steht: Albert, den 5. Musketier. Der kleine Albert de Parmagnan meistert die schwierigsten Situationen mit Witz und Einfallsreichtum.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy