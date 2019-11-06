Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alle lieben Diggy

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Darf ich vorstellen? / Super-Diggy

Folge 1: Darf ich vorstellen? / Super-Diggy

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Daisy, ein kleines Mädchen, fühlt sich einsam und langweilt sich. Daher beschließen ihre Eltern, ihr einen Hund zu kaufen. Der erste Hund ist eine vornehme Hundedame, denn obwohl sich Daisy im Tierheim gleich in Diggy, verliebt hat, entscheiden sich ihre Eltern für Milli. Aber Diggy schafft es, doch noch zu Daisy zu kommen. Und es sieht aus, als ob die beiden die besten Freunde werden. Ein Busfahrer hat den Wagen voller Kinder. Als er einen Moment aussteigt, fährt der Bus ohne ihn, aber mit den Kindern weiter. Was tun? Als Diggy diese Meldung im Fernsehen sieht, beschließt er, ein Superheld zu werden und die Kinder zu retten. Rechte: Your Family Entertainment

