Alle lieben Diggy
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle lieben Diggy
Für die kleine Daisy und Diggy, den Super-Buddel-Hund, war es Liebe auf den ersten Blick. Und dass sie einen ganz besonderen Hund aus dem Tierheim mit nach Hause genommen hat, wird der kleinen Daisy sehr schnell klar: Denn Diggy muss seine Schnauze in alles hineinstecken. Wenn ihn etwas interessiert, kann ihn keine Leine zurück- und kein Zwinger aufhalten. Daisy kann ihren Diggy bei der Hunde-Olympiade bewundern, oder als Stunthund, beim Abfahrtslauf oder als Schatzsucher. Sogar auf den Weg zum Mars macht er sich, als dort Gefahr droht, denn egal, wer Hilfe braucht, Diggy ist stets zur Stelle...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs